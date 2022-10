Wielki Dół. Stacja diagnostyczna na kółkach sprawdzi wszystko

Baza znajduje się przy powstającej drodze ekspresowej S7, w miejscu, gdzie krzyżuje się ona z drogą krajową nr 7.

- Mamy udostępnione pomieszczenia biurowe, garaże i plac do prowadzenia działań. W tej chwili jeszcze pracuje tutaj jeden inspektor, posiadający wszelkie uprawnienia do kontrolowania pojazdów. Natomiast trzy osoby są aktualnie na kursie i zanim zasilą kadrowo ten oddział, muszą zdać egzaminy. Dopiero wtedy ruszymy pełną parą. Myślę, że powinno się to stać jeszcze w tym roku – zapowiada małopolski inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

Na inspektorów trzeba zatem jeszcze poczekać, ale w bazie jest już nowoczesna, jedna z zaledwie kilku w Polsce, mobilna stacja kontroli pojazdów. Samochód, powstały na bazie iveco, jest wyposażony w urządzenia, pozwalające na wykonanie wszelkich działań kontrolnych pojazdów. W tym wypadku głównie ciężarowych i autobusów, gdyż to właśnie na nich i na ich kierowcach skupiają się w pierwszej kolejności działania Inspekcji Transportu Drogowego. Mobilna stacja uzupełni dotychczas posiadane przez ITD w rejonie Miechowa punkty do kontroli, takie jak system wag preselekcyjnych do ważenia samochodów w Brzuchani i na nowym odcinku drogi S7.