Wielkie pieniądze nie wystarczą. Potrzebne jasne i stabilne prawo konsultowane z organizacjami gospodarczymi. XV Forum Przedsiębiorców

Nowe miliardy z Unii mają pomóc przedsiębiorcom rozwinąć biznesy. Ale dziejowa szansa może zostać zmarnowana, jeśli przepisy będą tworzone na kolanie i bez konsultacji. Porozmawiamy o tym na XV Forum Przedsiębiorców Małopolski - już w środę 23 czerwca. To najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Małopolsce, organizowane przez Dziennik Polski i Gazetę Krakowską w ścisłej współpracy z czołowymi organizacjami biznesu - od Krakowa po Małopolskę Zachodnią, Zakopane, Nowy Sącz, Tarnów czy Bochnię - oraz najlepszymi uczelniami i instytucjami wspierającymi biznes. Transmisja online od 10.00 - do zobaczenia i posłuchania na żywo w naszych serwisach internetowych!

Znaczną część Forum poświęcimy wielkim szansom na rozwój firm, jakie pojawiły się na horyzoncie za sprawą olbrzymich pieniędzy z Unii Europejskiej – i to zarówno z funduszu odbudowy, jak i nowego wieloletniego budżetu. Owe szanse związane są ściśle z wielkimi zmianami zachodzącymi w globalnej gospodarce, przede wszystkim z cyfryzacją i automatyzacją oraz transformacją energetyczną, zeroemisyjną gospodarką obiegu zamkniętego i innymi trendami określanymi mianem zielonego ładu. Małopolska jest idealnym przykładem regionu, w którym przedsiębiorcy - dzięki przyspieszeniu zmian w tym kierunku - w ostatnich kilkunastu miesiącach, mimo pandemii, tworzyli nowe firmy, zwiększali przychody i zatrudniali tysiące nowych pracowników. Z finansowym lewarem w postaci nowych środków unijnych oraz ulg podatkowych mogą jeszcze zwiększyć swój potencjał i zawojować Europę czy świat. Zresztą wielu już to robi – wystarczy spojrzeć na stałych bywalców naszego Forum. Oni sami przyznają, że wiedza pozyskana w ramach Forum, wymiana doświadczeń, ale też moc nawiązanych kontaktów oraz skuteczna wspólna interwencja u decydentów na rzecz zmian korzystnych dla biznesu – wszystko to przyczyniło się do rozwoju ich firm.

Kontynuujemy zatem naszą misję i w ramach XV Forum Przedsiębiorców umożliwiamy unikatowe spotkanie ONLINE najszerszej w Polsce reprezentacji przedsiębiorców z czołowymi przedstawicielami świata nauki (parterami wydarzenia są AGH, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Politechnika Krakowska), polityki i samorządów oraz instytucji wspierających biznes (m.in. Krakowski Park Technologiczny i Bank Gospodarstwa Krajowego). Wspólnie naradzimy się, jak, dzięki mądrości przedsiębiorców i miliardom z Unii, po raz kolejny pokonać w dekadę trzydzieści lat. Ogłosimy, czego firmy oczekują od rządu, samorządów, szkół, nauki, prawników, doradców i instytucji otoczenia biznesu. I będziemy o to wspólnie zabiegać. Zgodnie z hasłem, które od początku przyświeca Forum Przedsiębiorców: Razem damy radę.

Zadaj pytanie wicepremierowi Gowinowi Przypomnijmy, że współtwórcami Forum Przedsiębiorców Małopolski są szefowie i działacze kluczowych organizacji biznesu w regionie: Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Business Centre Clubu, Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Pracodawców RP, Krak-Businessu oraz wszystkich lokalnych izb gospodarczych.

Tradycyjnie do dyspozycji uczestników Forum będzie odpowiedzialny za gospodarkę wicepremier Jarosław Gowin, minister rozwoju, pracy i technologii. Nie tylko przedstawi plany rządu, ale też podczas transmisji na żywo odpowie na pytania przedstawicieli biznesu i nauki. Będzie mu towarzyszyć odpowiedzialna za budownictwo wiceminister Anna Kornecka. Zamierzenia województwa małopolskiego dotyczące Krajowego Planu Odbudowy oraz olbrzymich środków dla przedsiębiorców z nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej przedstawi wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Zwrócimy przy tym uwagę, że równie ważne, jak nowe wielkie pieniądze od Unii, jest to, w co i w jaki sposób je zainwestujemy. Kluczowe znaczenie ma tutaj całe otoczenie prawne: przepisy mogą działań jak oliwa smarująca tryby przemian i rozwoju, ale mogą też być piaskiem spowalniającym cały mechanizm, albo wręcz hamującym wielką gospodarczą machinę. Przedsiębiorcy chcący zadać pytanie związane z tematyką Forum wicepremierowi Gowinowi lub innym uczestnikom konferencji mogą słać swoje propozycje na mejla: [email protected] Postaramy się znaleźć odpowiedź na wszystkie nurtujące Czytelników kwestie.

Dobre prawo, głupku! - Jakość i stabilność przepisów prawa jest jednym z niezbędnych warunków rozwoju gospodarczego każdego państwa. Jest to ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów krajowych i zagranicznych oraz jeden z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa – podkreśla Katarzyna Woszczyna, kanclerz Loży Małopolskiej i wiceprezes Business Centre Clubu.

Według raportu BCC, przygotowanego w maju 2021 roku, aż 63 procent ankietowanych przedsiębiorców zrzeszonych w BCC wskazało “zbyt częste zmiany prawa” jako główny problem, który aktualnie dotyka ich firmy. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się: zbyt duże obciążenia podatkowe i parapodatkowe, brak pracowników, wysokie ceny energii, i zbyt szybko rosnące płace. - Przedsiębiorca musi zmierzyć się z ogromem przepisów z różnych dziedzin prawa. Te przepisy dyktują rządzący, często nie konsultując tego z zainteresowanymi. „Normą” stała się niespójność, niejasność, co gorsza prawo bywa zmieniane w trakcie roku podatkowego, co nie tylko utrudnia jego prawidłowe interpretowanie i stosowanie, ale i poważnie zakłóca funkcjonowanie przedsiębiorstw. W trudnych, niepewnych czasach jest to szczególnie niebezpieczne

– komentuje Anna Śpiewak, prezes firmy Austrotherm. Zwraca uwagę, że zatrudniając ludzi na umowę o pracę firma ponosi szereg kosztów, których pracownicy często nie są świadomi. Wraz z liczbą zatrudnionych rosną nie tylko obciążenia podatkowo-zusowskie, ale i inne wymagania, np. przedsiębiorca musi zwiększyć obsadę służb pracujących teoretycznie dla niego, ale tak naprawdę, pośrednio, także dla państwa – jako narzędzie poboru podatków i składek. - To jest kosztowny organizacyjny wysiłek nie mający nic wspólnego z prowadzeniem podstawowego biznesu, ani tym bardziej z jego rozwijaniem. Przedsiębiorca nie otrzymuje z tego tytułu od państwa żadnego wynagrodzenia, ani wsparcia. Wręcz odwrotnie: coraz bardziej skomplikowany i niejasny system prawny wymusza na przedsiębiorcy dodatkowe szkolenia pracowników, by mogli rzetelnie wywiązywać się z nakładanych obowiązków i by firma odprowadziła prawidłowo wszelkie daniny. To kosztuje coraz więcej – mówi Anna Śpiewak.

Dodaje, że niesprawiedliwy system podatkowy działa na wielu demotywująco. Mówią sobie: rzetelnie wykonujemy swoje obowiązki wobec państwa, płacąc coraz wyższe daniny i ponosząc inne koszty, a jedyną odpłatą za to są… jeszcze większe obciążenia. Nakłada się na to brak szacunku dla ciężkiej pracy przedsiębiorcy. - Jako przedsiębiorca z 30-letnim stażem marzę o prostym i stabilnym systemie podatkowym, który pozwoli ujednolicić warunki konkurencji przynajmniej w obszarze zatrudnienia – kwituje Anna Śpiewak.

Kręćmy ciasto na chleb, a nie przepisy prawa - Pandemia wygasa, miejmy nadzieję, że już na zawsze, ale znaleźliśmy się przez nią w zupełnie innej rzeczywistości i prawdopodobnie nie ma już powrotu do tego co było przed pand nią. Nie chcę powiedzieć, że przed marcem 2020 roku moje środowisko, tj. gastronomicy, kupcy, branża turystyczna, nie narzekało. Ale dopiero pandemia pokazała, jak bardzo jesteśmy podatni na wszelkie wahnięcia na rynku. Zamknięcie lokali gastronomicznych, sklepów, hoteli, zakaz organizowania targów i jarmarków spowodowało katastrofę. Doprowadziło do fali bankructw. Wszystkie tarcze pomocowe okazały się w niektórych przypadkach zupełnie nietrafione. Drobni wytwórcy, kupcy, gastronomicy pozbawieni zostali jakiejkolwiek pomocy – relacjonuje Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Dodaje, że gastronomia – w miarę możliwości - szybko weszła w tryb pracy online. Ale nie cała, nie wszyscy przygotowani byli na działanie przez internet.- Byli tacy, którzy przez prawie półtora roku mieli zamknięte firmy, albo prowadzili w nich jakieś remonty, usprawnienia, byle tylko nie zwolnić pracowników, bo każdy liczy się z tym, że przecież nastaną lepsze czasy i będzie potrzeba działać na pożytek całego społeczeństwa – mówi Wiesław Jopek. Podkreśla przy tym, że tempo i sukces odbudowy najbardziej dotkniętych sektorów małopolskiej gospodarki będą teraz mocno zależeć od jakości przepisów oraz przyjaznej postawy urzędników wobec przedsiębiorców. Ci ostatni muszą się bowiem skupić na odtwarzaniu swoich biznesów, relacjach z klientami i kontrahentami, a nie na egzegezie niejasnych, skomplikowanych i ciągle zmieniających się przepisów. - Z dużą uwagą patrzymy na propozycje zapisane w Polskim Ładzie. Mamy świadomość, że aby gospodarka mogła wyjść z kryzysu i rozwijała się szybciej się niż dotąd, potrzeba nam reform i inwestycji. Analizując zapowiedzi Polskiego Ładu nabieramy jednak poważnych wątpliwości, czy taki kierunek zmian i takie rozłożenie akcentów pozwoli nam w pełni wykorzystać potencjał wynikający ze szczególnego momentu wychodzenia z kryzysu i czy program ten jest dostatecznie zrównoważony w części społecznej i gospodarczej

- komentuje Michał Akszak-Okińczyc, prezes Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. W opinii przedsiębiorców zrzeszonych w MZP Lewiatan – wszelakie przedsięwzięcia dotyczące rozwoju gospodarczego i warunków prowadzenia biznesu powinny być dogłębnie i rzetelnie skonsultowane, a nawet wypracowane z pracodawcami i przedsiębiorcami. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnia, ze właśnie tak będzie: każda ze stu ustaw zapowiedzianych przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach Polskiego Ładu zostanie wypracowana we współpracy z zainteresowanymi. I po to spotykamy się na XV Forum Przedsiębiorców Małopolski. Nie odpuścimy żadnego ważnego dla przedsiębiorców tematu, będziemy wspólnie walczyć o mądre rozwiązania i skasowanie tych głupich i szkodliwych. Serdecznie zapraszamy 23 czerwca – transmisja na żywo od 10.00 w internetowych serwisach Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. SZCZEGÓŁY WRAZ Z PROGRAMEM I PEŁNĄ LISTĄ UCZESTNIKÓW - NA SPECJALNEJ STRONIE FORUMPRZEDSIEBIORCOW.PL.

