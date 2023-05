Wielkowiejski Targ produktów regionalnych na wyjazdowym kiermaszu w galerii handlowej. Dla wystawców rozpoczyna się sezon

Sezon na targowanie w gminie Wielka Wieś rozpoczyna się. Pierwsze kiermasze były przy okazji świąt, kolejne wyjazdowe do Ojcowa na otwarcie sezonu turystycznego i do galerii Faktory Kraków. Ale od przyszłego tygodnia rozpocznie się IV sezon Wielkowiejskiego Targu - będą tradycyjnie - cykliczne co drugą sobotę w Szycach na placu Wspólnoty przy Urzędzie Gminy Wielka Wieś. Jak co roku od 9 do 13. To właśnie tam zwykle odbywa się ten targ co dwa tygodnie od wiosny do jesieni. Jednak w trakcie sezonu są też edycje wyjazdowe do galerii handlowych. Jedną z nich jest wyjazdowy targ w Modlniczce w Galerii Futura Factory Kraków.

Przygotowano tam lokal targowy, a wystawcy zaprezentowali swoje produkty. Przy okazji zakupów w galerii mieszkańcy Krakowa i okolic mogą odwiedzać stoiska z produktami lokalnymi spożywczymi i rękodziełem.