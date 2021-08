Wielkowiejski Targ z lokalnymi produktami, rękodziełem, akcją zbiórki suchego chleba i dyskusją o dzikich zwierzętach

Targ jest tez okazja do poznawania ciekawych gospodarstw i zajęć mieszkańców. Podczas targowania zbierany jest suchy chleb dla kóz przez właścicieli gospodarstwa Kozart z pobliskiego Zelkowa w sąsiedniej gminie.

A w ostatnim sobotnim targu 14 sierpnia 2021 była okazja posłuchać dyskusji o dzikich zwierzętach. O tym w jaki sposób pomagać dzikim zwierzętom, albo choćby im nie przeszkadzać opowiadał Łukasz Styrylski – założyciel Ośrodka Dzikich zwierząt w Tomaszowicach CentrumHodowlane.pl.

Były tez informacje o hodowlach wielkopołaciowych i o tym, że dawne podejście do zwierząt np. krów było bardziej przyjazne. Krowy miały imiona, nie sprowadzano ich jak dziś w hodowlach wielkopołaciowych do tego, że krowa to mleko, ser, wołowina. O tym wszystkim podczas panelu dyskusyjnego na targu mówiła prof. Joanna Hańderek, aktywistką z Klubu Gaja - organizacji ekologicznej.