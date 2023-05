Wielkowiejski Targ z lokalnymi smakołykami zainaugurował sezon. Przybyło rekordowo dużo wystawców

Koordynator Wielkowiejskiego Targu przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu targowego zachęcał mieszkańców gminy Wielka Wieś, sąsiednich gmin oraz Krakowa do odwiedzania targu.

- Krakowianki i krakowianie docenili już walory krajobrazowe i wspaniały klimat podkrakowskich dolinek. Spędzając swój wolny czas, podczas rodzinnych spacerów ścieżkami i szlakami turystycznymi otulonymi urokliwym Ojcowskim Parkiem Narodowym. Jednak w Wielkiej Wsi, jest nie tylko pięknie krajobrazowo, jest także smacznie i zdrowo. Tak więc, zachęcamy do odwiedzenia Wielkowiejskiego Targu, byście poznali nasz region, również od kulinarnej strony i skosztowali jak u nas Polska smakuje - mówił Janusz Brończak.

Podczas minionych edycji Wielkowiejskiego Targu wiele osób przekonało się, że są tu oferowane smaczne produkty, wielu po nie wraca co dwa tygodnie. Targi są organizowane cyklicznie od wiosny do jesieni - co dwa tygodnie w soboty w godz. 9 -13.