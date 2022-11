Wiemy, w jakich turniejach żużlowej Grand Prix Bartosz Zmarzlik będzie bronił tytułu TERMINARZ 2023

Rywalizacja rozpocznie się 29 kwietnia w chorwackim Goricanie. Dwa tygodnie później żużlowcy pojadą w Warszawie, turniej w Gorzowie odbędzie się 24 czerwca, a w Toruniu - 30 września.

Nowością będzie eliminacja w Rydze 12 sierpnia. Stolica Łotwy już raz, w 2014 roku, miała organizować zawody Grand Prix, ale wówczas przeniesiono je do Dyneburga (Daugavpils).

W przyszłym roku do kalendarza powróci Drużynowy Puchar Świata, który będzie się odbywał co trzy lata. W pozostałych sezonach żużlowcy będą rywalizowali w Speedway of Nations. DPŚ 2023 w dniach 25-29 lipca zorganizuje Wrocław.

Podobnie jak w tym roku mistrzostwa świata juniorów będą się odbywały przy okazji turniejów GP. Gospodarzami będą Praga, Gorzów Wlkp. i Vojens.

Terminarz cyklu Grand Prix 2023: