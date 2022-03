Wierzba iwa. Bardzo ceniona przez pszczelarzy

Stojąc w upalny dzień pod nawet niewielkim okazem iwy, można wyczuć delikatny, miodowy aromat. Szkoda, iż miód wierzbowy jest rzadko spotykany. Wierzby, a szczególnie iwa, rosną w dużym rozproszeniu.

Pożytek zebrany przez pszczoły jest zwykle niewielki i zostaje skonsumowany na własne potrzeby. Zresztą bardzo szybko zaczynają kwitnąć inne rośliny miododajne i czysty miód wierzbowy zostaje zamaskowany smakiem choćby nektaru z mniszka lekarskiego.

Prócz pszczół iwa karmi ponad dwieście gatunków różnych owadów. Na kotkach iwy stołują się pszczoły samotnice. Tudzież wszystkie gatunki trzmieli. I liczne roje wiosennych motyli i nocnych ciem. Kora i młode gałązki smakują sarnom, zającom i nornikom.

Ktoś powiedział, iż wierzba iwa to wiosenne drzewo życia. W niektórych krajach Europy, kwitnące wierzby iwy są objęte ochroną prawa. Choć wierzby są powszechnie uważane za rośliny o miękkim, podatnym na destrukcję drewnie, to najstarsza znana wierzba iwa liczyła sobie pond pięćset lat. Jeśli ktoś zapragnąłby posadzi iwę w ogrodzie, to lojalnie uprzedzam, iż rozmnaża się wyłącznie z nasion. Gałązki wierzby iwy nigdy nie ukorzenia się ani we flakonie z wodą i ani wetknięte do ziemi, co inne gatunki wierzb czynią z łatwością.