Więzień miłości. Najpiękniejsze aktorki serialu Więzień miłości. Znasz je wszystkie? [ZDJĘCIA] 29.08.20

La Bandida odc. 59. Graciela trafia do więzienia

Damian proponuje Marinie wyjazd do Stanów, a następnie rozwód, na co kobieta chętnie przystaje. Policja dokonuje rewizji w domu schadzek, gdzie znajduje kokainę. Graciel trafia do więzienia... Co będzie dalej? Przeczytaj streszczenie 59. odcinka ,,La Bandidy"!