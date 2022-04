Wiosenna akcja krwiodawstwa na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

– Liczymy, że społeczność naszej uczelni oraz mieszkańcy Krakowa nie pozostaną obojętni na apele i ci, którzy będą mogli oddać krew, uczynią to, by pomóc potrzebującym – zachęcają organizatorzy akcji. Przypominają jednocześnie, że jej celem jest zebranie jak największej ilości krwi – surowca niezbędnego do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Wydarzenie to służy również rozszerzaniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, iż obecnie zapotrzebowanie na krew wcale nie maleje. Wręcz przeciwnie – intensyfikuje się zabiegi planowe w szpitalach i przybywa osób potrzebujących. – Pomagamy również uchodźcom z Ukrainy w zakresie opieki medycznej, więc każda donacja krwi jest potrzebna i zostanie wykorzystana – dodają organizatorzy akcji na AGH.