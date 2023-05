Wiosenne trendy, które zmieniają nasze domy. Ponadczasowe skandynawskie meble 15.05.2023

Moduły dopasują się do nas

Naturalnie i jasno, ale przytulnie

Skandynawski styl wnętrzarski, który podbił serca Polaków, charakteryzuje się prostotą; wnętrza w tym stylu są pełne światła, przestronne, a w domu królują naturalne materiały: drewno i kamień. To już znamy, a jakie trendy da się zauważyć tej wiosny?

Wielofunkcyjność się sprawdza

Szczególną uwagę poświęca się wielofunkcyjności mebli. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne i łatwe do zastosowania dla każdego. Nowe trendy w aranżacji wnętrz pokazują, że w trosce o środowisko naturalne, ale też o zawartość własnych portfeli, coraz częściej kupujemy meble o ponadczasowym designie.

Nowoczesne i wielofunkcyjne, oparte jednak na tradycyjnej sile rzemiosła meble do jadalni i salonu, definiują obecnie pojęcie domu. Innowacyjne wzornictwo, ciepły minimalizm i powściągliwe podejście do luksusu to cechy charakterystyczne dobrego designu, który uosabiają meble rodem ze Skandynawii.