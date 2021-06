Wioślarka Maria Sajdak (AZS AWF Kraków): Naszym celem jest złoty medal olimpijski w Tokio

Przypomnijmy, że Sajdak (startująca wówczas pod panieńskim nazwiskiem Springwald) podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 r. była w osadzie, która zdobyła brąz. Nasza czwórka, pływająca później w nieco zmienionym zestawieniu, regularnie stawała na podium największych imprez, m.in. zdobyła mistrzostwo świata i Europy (oba tytuły w 2018 r.). Mimo pewnych problemów w ostatnich miesiącach (o czym poniżej), na IO w Japonii polska ekipa typowana będzie do walki o najwyższe laury. Zawodniczki są na to przygotowane, poradzą sobie z presją.

- Oczywiście, że naszym celem jest złoty medal olimpijski. Zrobimy wszystko, żeby go zdobyć - mówi otwarcie Sajdak. - Nie będzie łatwo, widać, że teraz osady z czołówki są bardzo blisko siebie, różnice się niewielkie. Trzeba będzie zagryźć zęby i dać z siebie wszystko. Jeśli wrócimy bez jakiegokolwiek medalu, to będzie to spory niedosyt, bo przez ostatnie pięć lat włożyłyśmy dużo ciężkiej pracy, aby go zdobyć. Oczywiście przyjmę też srebro czy brąz, ale jak mówię - jedziemy po złoto.