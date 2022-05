Wioślarstwo. Katarzyna Wełna (AZS AWF Kraków) na podium Pucharu Świata. Rośnie szansa na udział w mistrzostwach świata i Europy

W niedzielnych finałach inauguracji PŚ w Serbii osiem polskich osad rywalizowało w finałach A, ale tylko dwóm udało się stanąć na podium. Dokonali tego Mirosław Ziętarski i Fabian Barański w dwójce podwójnej oraz „lekka” dwójka Wełna i Jasińska. Do zwycięskiej Brytyjek straciły 4,41 s, do 2. Chinek - 2,14 s. Wygrały z inną polską ekipą w tej konkurencji: Jessica Sobocińska - Wiktoria Kalinowska. To o tyle ważne, że w kadrze kobiet trwa rywalizacja o miejsce w osadzie, która wystartuje w tegorocznych ME i MŚ (dany kraj może zgłosi tylko jedną). Za rok natomiast w kolejnych MŚ rozegra się pierwsza runda walki o przepustki olimpijskie.

- Trzecie miejsce to świetny wynik, finał każdej dużej imprezy to sukces - mówi Artur Leśniak, trener wioślarstwa w AZS AWF Kraków. - W przedbiegach zajęły drugie miejsce, potem zdecydowanie wygrały repasaż. W finale popłynęły bardzo dobrze.