Wioślarstwo. Katarzyna Wełna i Piotr Juszczak z AZS AWF Kraków w kadrze na mistrzostwa świata 2022 w Racicach

Wełna w tym sezonie startowała w najważniejszych imprezach w konkurencji dwójek podwójnych wagi lekkiej, była na podium Pucharu Świata. W sierpniowych mistrzostwach Europy w Monachium z Zuzanną Jasińską dostały się do finału, ostatecznie zajęły 6. miejsce. Teraz na MŚ pochodząca ze Stanisławic zawodniczka pływać będzie z Wiktorią Kalinowską. O zmianie zdecydował sztab szkoleniowy kadry po wewnętrznych testach, w różnych zestawieniach dwójki. W nich zawodniczka AZS AWF Kraków zrobiła najlepsze wrażenie i to do niej dobierano partnerkę.

Juszczak to utytułowany i doświadczony wioślarz, który klubie spod Wawelu startuje drugi sezon (wcześniej reprezentował Zawiszę Bydgoszcz). W reprezentacji Polski pływał w ósemce ze sternikiem, w CV ma dwa występy olimpijskie (Londyn 2012 i Rio de Janeiro 2016) oraz m.in. mistrzostwo Europy (2011, a także dwa srebra) i brąz z MŚ świata (2014). Wrócił do kadry i wywalczył miejsce w reprezentacyjnej czwórce bez sternika, w tym sezonie ta osada zajęła 4. miejsce w ME. W Racicach wraz z nim wiosłować będą: Łukasz Posyłajka, Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski.