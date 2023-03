Wiosna ma swoje uroki i niestety, brzydszą twarz. Wina spoczywa po stronie człowieka

Dzisiaj w tym samych punktach nie dzieje się nic złego. Ani jednego płaza. Co było do rozjechania, rozjechane zostało. Z braku dorosłych osobników lokalne populacje zwyczajnie wymarły. By być względzie z prawdą muszę wspomnieć o suszy. Niewielkie oczka wodne czy starorzecza, w których przychodziły na świat młode żaby, wyschły wskutek obniżania poziomu wód gruntowych.

Ocieplenie klimatu znacznie wymieranie płazów przyspieszyło. W przypadku żab i ropuch równie zabójcza okazała się grzybowa choroba, która dobija ocalałych. Czyli siła złego na jednego.

Czy płazy wyginą? Na szczęście mają wpisany w genach biologiczny mechanizm gwałtownego, eksplozywnego rozrodu. Dorosły okaz samicy żaby trawne mogą złożyć jednorazowo nawet dziesięć tysięcy jaj, z których przy pomyślnych wiatrach ulegną metamorfozie w małe żabki. Zaś płazy są długowieczne i żyją nawet ćwierć wieku. Jeśli doczekają powrotu deszczów i śnieżnych zim, szybko odbudują liczebność. Dobre rokowania mają jeden warunek: jeśli…