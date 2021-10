Wisła Kraków. Jak spisują się utalentowani piłkarze "Białej Gwiazdy" wypożyczeni do innych klubów?

Kamil Broda w Chojniczance, Piotr Ćwik w Orlętach

Zacznijmy od bramkarza. Kamil Broda długo czekał na swoją szansę w Krakowie. Do Wisły przeniósł się z Wawelu już w 2013 roku i od tamtej pory regularnie występował w drużynach juniorskich. Gdy jednak dojrzał, nie doczekał się debiutu. Wisła wolała w lecie ściągnąć aż trzech nowych golkiperów, jednocześnie wypożyczając 20-latka do Chojniczanki.

W II-ligowym zespole Broda z miejsca wszedł do bramki z bluzą numer 1 i ani myśli jej oddawać. Spisuje się dobrze, nie puszcza wielu goli i żyje nadzieją, że po powrocie do Krakowa uda mu się wypełnić kontrakt z Wisłą, który przed wypożyczeniem przedłużył do 30 czerwca 2024 roku.

Poza Małopolską występuje również Piotr Ćwik. To także zawodnik, który jest związany z Wisłą na dłużej - do 30 czerwca 2023 roku, pytanie tylko, jak posłuży mu rok spędzony na wypożyczeniu do zespołu III-ligowego. Pomocnik, który 25 października skończy 19 lat, w debiucie z Sokołem Sieniawa strzelił gola, lecz ani razu w jedenastu spotkaniach ligowych i Pucharu Polski nie spędził na boisku pełnych 90 minut. Plusem jest to, że w dwóch ostatnich meczach rozpoczynał grę w wyjściowym składzie Orląt.