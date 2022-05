Wisła Kraków. Kazimierz Kmiecik: Zrobimy wszystko, by odbudować klub i wrócimy do ekstraklasy OPRAC.: (k)

Kazimierz Kmiecik Andrzej Banas / Polska Press

Kazimierz Kmiecik jest jednym z tych wiślaków, którzy najbardziej przeżyli spadek "Białej Gwiazdy" do I ligi. W rozmowie z portalem sportowefakty.pl legendarny były piłkarz, a obecnie trener ociera łzy i deklaruje, że powrót do ekstraklasy "to absolutny priorytet wszystkich ludzi pracujących w Wiśle".