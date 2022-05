Wisła Kraków ma całą nową jedenastkę! Oto piłkarze, którzy wracają do klubu po wypożyczeniu [KONTRAKTY] 26.05.

NOWE Życzenia urodzinowe. Najpiękniejsze, śmieszne oraz oryginalne życzenia na urodziny dla najbliższych [26.05.2022]

Narodziny to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych wydarzeń w naszym życiu. To właśnie na ich pamiątkę co roku obchodzimy urodziny. Wówczas składane są nam...