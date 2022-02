Wisła Kraków. Nowe wyceny piłkarzy i całej drużyny "Białej Gwiazdy". Czyja wartość wzrosła, a czyja spadła? [8.02 2022]

Wyceny piłkarzy Wisły Kraków ZIMA 2022

Działacze Wisły Kraków byli tej zimy bardzo aktywni na rynku transferowym. Dokonali aż sześciu transakcji (transfery lub wypożyczenie), a w planach są jeszcze kolejne uzupełnienia składu (o tym, czy okażą się wzmocnieniami dowiemy się w trakcie rundy wiosennej 2022).

Cała nowa szóstka pochodzi z zagranicy. Miejsca ustąpili im ci, na których Wisła mogła godnie zarobić (Yaw Yeboah przeniósł się do USA, natomiast Aschraf El Mahdioui do Arabii Saudyjskiej), albo trener Adrian Gula uznał, że się na nich zawiódł, jak obrońca Adi Mehremić (wciąż jest piłkarzem Wisły, ale wypożyczonym do Izraela). Tuż przed pierwszym lutowym meczem do końca sezonu został wypożyczony 21-letni napastnik Hubert Sobol i będzie grał w I-ligowym Stomilu Olsztyn.

W zestawieniu ich wycen więc nie uwzględniamy, są natomiast wartości nowych zawodników. Jak również zaktualizowane w stosunku do jesieni 2021 roku wyceny wszystkich pozostałych graczy (w tym Felicio Brown Forbesa, który, gdy piszemy te słowa 4 lutego 2022 roku, ma wkrótce opuścić klub) i całej drużyny Wisły Kraków. Można je poznać, przeglądając galerię.