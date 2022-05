Wisła Kraków. Piotr Starzyński ze złamaną kością stopy. Adam Pieniądz popisał się w meczu kadry U-16

Starzyński złamał kość śródstopia podczas derbowego meczu pomiędzy Wisłą i Cracovią rozegranego 14 kwietnia w Centralnej Lidze Juniorów U-18. Wiślak, który znalazł się w składzie drużyny Adriana Filipka po raz pierwszy w tym sezonie, okupił groźną kontuzją bramkę zdobytą po rzucie rożnym na początku drugiej połowy (ostatecznie Wisła wygrała 3:0). Starzyński został nadepnięty w zamieszaniu podbramkowym, ale grał jeszcze przez kilkadziesiąt minut i zgłosił uraz dopiero po meczu.

Starzyński, który w styczniu jako pełnoletni już zawodnik przedłużył kontrakt z "Białą Gwiazdą" do 30 czerwca 2026 roku, nie będzie więc mógł zagrać do końca sezonu, ominie go też rozpoczynające się dzisiaj w Rącznej zgrupowanie kadry U-18.

Tymczasem inni piłkarze Wisły - Adam Pieniądz i Jakub Krzyżanowski - wygrali Turniej Sześciu Narodów kadry do lat 16. Pieniądz, który robi szybkie postępy i w ostatnich tygodniach stał się podstawowym skrzydłowym Wisły w CLJ U-18, popisał się skutecznym pressingiem i efektowną akcją na skrzydle w meczu z Rumunią (3:0), po której padł gol (patrz wideo poniżej).