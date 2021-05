Wisła Kraków przedstawia sponsora na koszulki piłkarzy. To duża firma z branży technologicznej [RELACJA NA ŻYWO]

Wieczysta sięga po piłkarza Wisły Kraków! Łukasz Burliga przechodzi do zespołu Sławomira Peszki. A co z Makuszewskim? 14.05

Łukasz Burliga przechodzi do Wieczystej - takie informacje krążyły po Krakowie od dłuższego czasu, a wraz z końcem sezonu znajdują one potwierdzenie. To jeden jeden z największych hitów transferowych klubu klasy okręgowej po ściągnięciu przez Wojciecha Kwietnia Sławomira Peszki i Radosława Majewskiego. Z naszych informacji wynika, że sprawa dołączenia Burligi do byłych reprezentantów Polski jest już przesądzona, a zmiana barw klubowych zostanie ogłoszona po zakończeniu sezonu 2020/2021.