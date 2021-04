Wisła Kraków. Rafał Boguski w jednym szeregu z Messim i Muellerem. Oto najbardziej lojalni piłkarze na świecie

Boguskiemu nie było dane zmierzyć się z Messim. Gdy w sierpniu 2008 roku Barcelona na Camp Nou pokonała Wisłę 4:0 w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, Argentyńczyk nie znalazł się w składzie. Krakowianin był wtedy wstrząśnięty różnicą poziomów, jaką prezentowały oba zespoły i nie mógł się nachwalić klasy rywali. Co ciekawe, w rewanżu "Biała Gwiazda" pokonała Barcę 1:0 i do dziś jest to jeden z największych sukcesów tego klubu w europejskich pucharach. Boguski zagrał i w tym meczu, ale w składzie Katalończyków ponownie zabrakło Messiego.

Boguski jest piłkarzem Wisły od stycznia 2006 roku, gdy został pozyskany z ŁKS Łomża za 280 tysięcy złotych. Pół roku później został wypożyczony do GKS Bełchatów, po czym wrócił do Krakowa latem 2007 roku i gra tutaj do dziś. Pomocnik, który 9 czerwca skończy 37 lat, ma kontrakt z "Białą Gwiazdą" ważny do końca czerwca tego roku i wszystko wskazuje, że nie zostanie on przedłużony.