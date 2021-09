Wisła Kraków rozegra mecz z Glinikiem na 100-lecie gorlickiego klubu

Jubileuszowe obchody w Gliniku już się rozpoczęły. W niedzielę 19 września na stadionie im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach rozegrany został turniej z okazji 100-lecia dla rocznika 2009 i młodszych. Wygrała go drużyna DAP Dębica przed Garbarnią Kraków.

Największa feta na stadionie przy ul. Sienkiewicza dopiero jednak przed miejscowymi kibicami. Jarosław Królewski, jeden ze współwłaścicieli Wisły, a zarazem wieloletni sponsor klubu z Gorlic ogłosił, że do meczu Glinika z krakowianami dojdzie w październiku.

Dla zawodników występujących na co dzień w grupie wschodniej IV ligi będzie to prawdziwe święto. Z kolei dla wiślaków to już trzeci w krótkim czasie jubileuszowy występ: na początku sierpnia rozegrali na stadionie przy Reymonta mecz z Napoli z okazji 115-lecia "Białej Gwiazdy", a we wrześniu wzięli udział w 100-leciu Garbarni.