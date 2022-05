Wisła Kraków straci trzech najlepszych piłkarzy. Kto jeszcze opuści klub po spadku do I ligi? [KONTRAKTY]

Kto opuści Wisłę Kraków po spadku do I ligi?

W Wiśle nie marnują czasu, już rozpoczęły się rozmowy o budowie drużyny na I ligę. Kolejni piłkarze odwiedzają gabinet prezesa, deklarując chęć odejścia lub pozostania. Nikomu z tych, którzy zdecydują się nadal grać w Krakowie łatwo nie będzie, bo spadek oznacza niższe zarobki, a gwarancji szybkiego powrotu do ekstraklasy nie ma.

Wisła na zapleczu elity może wybrać drogę wysokiego opłacania piłkarzy z tzw. nazwiskiem, albo postawienia na piłkarzy mniej znanych, za to tańszych. To drugie rozwiązanie w przypadku niepowodzenia nie pogrąży klubu w kolejnych długach. Póki co przypatrzmy się, jak wygląda sytuacja kadrowa "Białej Gwiazdy" po spadku. Kto nadal ma ważny kontrakt, a kto na pewno rozstanie się z krakowską drużyną już tego lata.