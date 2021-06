Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 2.06

Prania brudów w Realu Madryt ciąg dalszy. „Nie bądźcie idiotami, obniżka pensji jest na transfer Mbappé”

Dopiero co przycichła burza, jaką wywołał swoim listem Zinedine Zidane, a oliwy do ognia zaczął dolewać Sergio Ramos. Kapitan Realu Madryt nie tylko nie zgodził się na obniżkę zarobków, zdaniem radio "Onda Cero" wydzwania do klubowych kolegów i namawia ich, by zrobili to samo.