Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 26.05

Wisła Kraków. Trener juniorów Adrian Filipek: Jeśli wygramy trzy najbliższe mecze, to będziemy mistrzem Polski

- Największą presję sami nakładamy na siebie wewnątrz zespołu. To jest walka o nasze marzenia, bo złoty medal byłby pięknym zwieńczeniem naszej pracy. Z perspektywy klubu byłby to jednak bardziej dodatek do celu głównego, czyli szkolenia piłkarzy dla pierwszej drużyny - mówi Adrian Filipek, trener juniorów Wisły Kraków, którzy w Centralnej Lidze Juniorów na trzy kolejki przed końcem sezonu mają tyle samo punktów, co liderujące Zagłębie Lubin.