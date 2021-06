Wisła Kraków. Transfery, kontrakty, plotki - powstaje nowa drużyna "Białej Gwiazdy" LATO 2021 [4.06]

Na giełdzie transferowej już niemal codziennie pojawiają się nazwiska łączone z Wisłą. Nie zawsze są to celne strzały, niemniej warto uważnie śledzić doniesienia medialne, bo przynajmniej część z nich oparta jest na faktach. By ułatwić orientację tym kibicom, którzy chcą nadążać za newsami pojawiającymi się w różnych źródłach, przygotowaliśmy zestawienie, które jest na bieżąco aktualizowane.

U nas w jednym miejscu znajdziecie wszystko to, co dotyczy transferów, wypożyczeń, kontraktów, słowem - wszelkich dokonanych i nadchodzących zmian w kadrze Wisły Kraków. Możecie się o tym przekonać, zaglądając do galerii.