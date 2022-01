Wisła Kraków. W takim luksusie będą mieszkać piłkarze "Białej Gwiazdy" podczas zgrupowania w Turcji [ZDJĘCIA] 13.01 (k)

W hotelu IC Santai Family Resort w miejscowości Belek piłkarze Wisły Kraków będą przebywać od 15 do 27 stycznia 2022 roku

Piłkarze Wisły Kraków polecą 15 stycznia na zgrupowanie do Turcji i zamieszkają w tym samym hotelu, w którym przebywali w roku 2019 i 2020. To pięknie położony, luksusowy obiekt IC Santai Family Resort w miejscowości Belek. Obejrzyjcie, w jakich warunkach gracze "Białej Gwiazdy" będą przygotowywać się do wiosennej części sezonu ekstraklasy.