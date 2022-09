Wiśniowa. Gmina otrzymała środki na dofinansowania do wymiany pieców

Są to środki, o której gmina wnioskowała już w 2018 roku. Wtedy jej wniosek trafił na listę rezerwową i dopiero po zwiększeniu puli na ten cel, w tym roku otrzymała wiadomość, że środki jej przyznano. Pula dla gminy Wiśniowa wynosi 518 tys. zł i ma wystarczyć na wypłatę 35 dofinansowań, a więc i wymianę tylu właśnie pieców: 31 na biomasę i 4 na gaz.

Dofinansowanie będzie mogło wynieść do 14 tys. zł, przy czym maks. 8000 zł do wymiany samego pieca, a maks. 6000 zł do przystosowania instalacji wewnętrznej do nowego źródła ciepła - mówi Anna Murzyn z Referatu Inwestycji, Dotacji i Zamówień Publicznych UG Wiśniowa.