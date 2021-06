Wiśniowa. Jest umowa, będzie rozbudowa przedszkola. Powstanie również żłobek

Nowo wybudowane sale mają być przestronne, dobrze nasłonecznione i klimatyzowane, a cały budynek zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnoprawnych (w tym celu wewnątrz zostanie wybudowana winda). Zakres prac obejmie także otoczenie budynku: powstanie nowy plac zabaw, a całość zyska nowe ogrodzenie.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane Sikora z Nowego Targu ma się uporać z pracami do końca 2022 roku. To wtedy przedszkole z oddziałem żłobka ma zostać oddane do użytku.

Inwestycja będzie kosztowała ponad 4,6 mln zł. Gmina otrzymała na nią dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Także wczoraj władze gminy Wiśniowa podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Mabal z Krakowa, które będzie pełniło nadzór inwestorski nad wyżej wymienioną inwestycją. Wartość tej umowy to niespełna 60 tys. zł.