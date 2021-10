Wiśniowa. W minionym roku zmarło prawie ćwierć tysiąca chorych podopiecznych hospicjum. Tyle świeczek zapłonie w niedzielę w kościele

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów działa od 2009 roku. Prezes prowadzącej go spółki Medi Kompleks Danuta Kowal mówi o widocznym wzroście zapotrzebowania na opiekę paliatywną i długoterminową. Takiej opieki dla swoich bliskich szukają osoby mające w rodzinie chorych na nowotwory, te zaś coraz częściej atakują zarówno dorosłych jak i dzieci.

Tylko w ostatnich 3 tygodniach wiśniowskie hospicjum otrzymało trzy zgłoszenia dotyczące dzieci oczekujących na objęcie opieką hospicyjną.

Ale nie tylko dlatego ten rok był trudny. Cechuje go też to, że zmarło więcej podopiecznych. To 238 dorosłych i 7 dzieci. To więcej o 52 w porównaniu do okresu od października 2019 do października 2020.

Msza za zmarłych zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 15 w kościele parafialnym w Wiśniowej.