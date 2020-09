Wiśniowa. Ze sklepu zniknęła skarbonka z pieniędzmi na pomoc chorym dzieciom. Ukradła ją 77-latka

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Skarbonka Fundacji Zbieramy Razem, a w niej 374 zł, zniknęła ze sklepu 22 czerwca br. Zanim to się stało przed sklep przyjechała na rowerze starsza kobieta i weszła do środka prosząc ekspedientkę o karton papierosów. Prawdopodobnie, kiedy ta schylała się po towar, 77-latka ukradła skarbonkę, stojącą na ladzie po to, aby klienci mogli wrzucać tam dobrowolne datki na leczenie rodzeństwa: 12-letniej Klaudii i 7-letniego Kuby.

– Pracownicy sklepu zszokowani sytuacją natychmiast zaalarmowali policję, która natychmiast zajęła się zgłoszeniem – mówi Tadeusz Gruchalla, rzecznik Fundacji Zbieramy Razem z siedzibą w Gdyni. Informację o kradzieży przekazała fundacji mama Klaudii i Kuby.

W ustaleniu sprawcy kradzieży pomógł zapis z kamer monitoringu. Policja jeszcze tego samego dnia trafili do podejrzanej, która w toku postępowania przyznała się do winy. Jak się okazało, miała już na sumieniu wcześniejsze drobne kradzieże.