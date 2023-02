Witów. Pierwsza w powiecie proszowickim wieża widokowa na horyzoncie

Sprawa jest już mocno zaawansowana. Kilka dni temu nastąpiło otwarcie ofert we przetargu na budowę wieży oraz modernizacji prowadzącej do niej drogi. Założenia mówią o drewnianej wieży, której wysokość w najwyższym punkcie (szczyt dachu) będzie wynosić blisko 11,5 metra. Sąsiedztwo obiektu będzie wyłożone brukową kostka. Do obiektu będzie prowadziła asfaltowa, a na ostatnim odcinku szutrowa droga. W planach jest również montaż oznakowania oraz elementów małej architektury w postaci ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci itp.

Podczas postępowania przetargowego chęć budowy wieży wyraziły cztery firmy, przy czym rozbieżności cenowe są ogromne. Najtańsza oferta, złożona przez lokalną firmę z Malkowic, opiewa na nieco ponad 450 tys., podczas gdy najwyższa jest droższa o ponad milion złotych. W przypadku drogi dojazdowej wpłynęły dwie oferty, z których tańsza wynosi 373 tys. Zarówno w przypadku wieży jak i drogi zakładany termiun realizacji inwestycji wynosi pół roku od momentu zawarcia umowy.