Witowice koło Charsznicy. Brutalny napad z użyciem noża

Do zdarzenia doszło wczesnym rankiem. Do domu zamieszkiwanego przez dwóch mężczyzn wtargnął zamaskowany napastnik uzbrojony w kuchenny nóż. Napadniętym zadawał ciosy w głowę, ręce i uda. Następnie zbiegł, zabierając ze sobą pieniądze. - Nie wiemy dokładnie, w jaki sposób napastnik wszedł do domu, to dopiero jest w trakcie ustalania. Na razie przyjmujemy, że nie został on wpuszczony do środka przez mieszkańców – mówi mł. asp. Ewelina Frejowska, rzecznik miechowskiej Policji.

Poszkodowani to ojciec i syn w wieku 85 i 53 lata. Choć ich rany wyglądały poważnie, a na miejscu było wiele krwi, obaj przeżyli atak. Z ich relacji wynika, że nie znali napastnika. Do tej pory sprawca napadu nie został zatrzymany.