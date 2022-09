Wizyta nietoperza. Co począć z zagubionym ssakiem?

Po pierwsze, nie krzyczeć i nie biegać po mieszkaniu. Tylko w legendach nietoperze wplątują się w długie, niewieście włosy. Tak samo w poczet bajek trzeba włożyć wampiryczne podteksty. Po drugie, starczy zgasić światło. I szeroko otworzyć okno. Ćma wyleci na zewnątrz, a w ślad za nią nietoperz. I tyle.

Inne procedury obowiązują wobec śpiącego gdzieś w kącie pokoju zwierzaka. Nigdy i pod żadnym pozorem nie dotykamy go gołą dłonią. Mniejsza o wściekliznę. O tej chorobie wiemy wszystko. Z leczeniem włącznie. Nietoperze bardzo rzadko przenoszą wirusa wścieklizny. Za to o innych bakteriach, które mieszają w jamie gębowej, wiemy niewiele. Infekcja nieznanym mikrobem to problem. Tym bardziej, iż niektóre gatunki nietoperzy są zadziorne. I chętnie w obronie własnej lubią kąsać.

Śpiącego ssaka nakrywamy pudełkiem lub słoikiem. Pod spód tekturka. Potem zamykamy pojemnik. Czekamy do wieczora i puszczamy nietoperza na swobodę. A, jeszcze jedno: pamiętajcie o otworach wentylacyjnych. Jeśli przy okazji zrobicie zdjęcie głowy ssaka, tak by było widać ucho, to oznaczenie gatunku jest już bardzo łatwo. Czasem można znaleźć przy domu bardzo rzadki gatunek.