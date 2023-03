WKS Wawel Kraków. Piotr Ludwig wybrany prezesem na kolejną kadencję

Ludwig po raz pierwszy prezesem "Wojskowych" został w 2013 r., w połowie kadencji. Później wybierany był na kolejne czterolecia, teraz będzie trzecia pełna kadencja. W tegorocznych wyborach był jedynym zgłoszonym kandydatem, został wybrany jednogłośnie (28 "za", 2 głosy były nieważne).

- Chcemy, by Wawel był na sportowej mapie nie tylko Krakowa, ale też Polski i świata. Życzymy sobie, by w następne kadencji udało się wychować olimpijczyka. Nie musi być medalistą olimpijskim - to cel na następną kadencję - mówił Ludwig.