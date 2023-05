Władze aglomeracji lwowskiej odwiedziły gminę Wielka Wieś. Ukraińscy samorządowcy poznają polskie metropolie

Przyjazd przedstawicieli Ukrainy jest związany z pracami nad strategią powstającą w ramach programu "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" realizowanego przez Radę Europy . To przedsięwzięcie w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance). Partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Wraz z delegacją ukraińska gminę Wielka Wieś odwiedzili starosta krakowski Wojciech Pałka i przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj. Ukraińcy z zainteresowaniem słuchali informacji o współpracy gminy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Podczas omawiania tej kwestii zwracano uwagę na korzyści z niej płynące dla samorządów i wskazywano trudności z jakimi należy się mierzyć.

Wójt gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos przygotował prezentację i opowiedział o swojej gminie, jej lokalizacji i walorach oraz o budżecie i realizowanych inwestycjach. Delegacja ukraińska i przedstawiciele powiatu wraz z gospodarzami spotkania odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy i oglądali jego nowe skrzydło, odwiedzili też budynek wielofunkcyjny z remizą OSP Modlnica, a także halę łukową ze sztuczną nawierzchnią przy boisku LKS Błękitni Modlnica.