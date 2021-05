Włamywacz w gminie Skała. Wdarł się do domu i ukradł narzędzia oraz samochód Barbara Ciryt

Złodziej przez balkon dostał się do domu jednorodzinnego w gminie Skała. Ukradł narzędzia spalinowe, z domu zabrał kluczyki do samochodu i odjechał stojącym na posesji samochodem. Dwa dni później namierzyli go i zatrzymali policjanci ze Skały. Włamywacz to 37-latek, który usłyszał dwa zarzuty. Teraz policjanci weryfikują, czy przestępca nie ma na sumieniu więcej włamań. Grozi mu do 10 lat więzienia.