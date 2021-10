Właściwości dzikiej róży: równie cudowne, co... ulotne

Łatwo zrozumieć, dlaczego w żadnym sklepie nie dostanie dżemu czy powidełka z dzikiej róży. Są dżemy o smaku dzikiej róży, ale to tylko pełne cukru podróbki. Tylko nasze prababcie dysponowały oceanem cierpliwości, by w długie jesienne wieczory zapełniać spiżarnię różanymi przysmakami. Choć od postu dzielą nas lata świetlne, to na potwierdzenie powyższej tezy pozwolę sobie przywołać pączki. Prawdziwe pączki nadziewane przecierem z różanych płatków. Smażone na smalcu. Ten przysmak to kwestia przyszłości.

Zajmę się pożytkami z owoców. To kopalnia witamin w tym źródło pełnowartościowej witaminy C, do tego antyoksydanty, minerały i flawonoidy. Bicz na wirusy i bakterie przydatny jesienną porą. W owcach dzikiej róży znaleziono rewelacyjny składnik regenerujący zniszczone stawy. Odkrycie potwierdzone przez współczesną medycynę i udokumentowaną praktykę.