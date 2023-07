Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Czy należy iść do kościoła? Które sklepy będą otwarte?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny już 15 sierpnia

Dzień Wniebowzięcia NMP jest okazją do radosnych uroczystości, procesji i mszy świętych ku czci Matki Bożej. Wielu katolików uczestniczy w modlitwach i nabożeństwach, aby oddać cześć i dziękować Maryi za Jej wyjątkową rolę jako Matki Jezusa oraz Kościoła.

Historia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sięga wczesnego chrześcijaństwa. Jest to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt maryjnych w Kościele katolickim . W polskiej tradycji znane również jako święto Matki Bożej Zielnej. Dogmat o Wniebowzięciu Maryi, czyli wzięciu do nieba zarówno Jej ciała, jak i duszy, nie został bezpośrednio opisany w Nowym Testamencie, lecz został uznany przez Kościół katolicki za prawdę objawioną.

Czy 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP należy iść do kościoła?

Wzięcie do nieba ciała i duszy matki Jezusa po śmierci zostało ogłoszone świętem nakazanym przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 roku. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestniczyć tego dnia we mszy świętej oraz powstrzymywać się od prac niekoniecznych.