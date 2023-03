Woda to dobro, którego wciąż nie doceniamy. Debata „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej” z okazji Światowego Dnia Wody

- Woda to...

- ...nasz największy skarb. Niestety, wciąż bardzo niedoceniany. Miliony ludzi na świecie już nie mają dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych. Trudno również lekceważyć fakt, że każdego roku z powodów związanych z zanieczyszczeniem wód pitnych umiera blisko dwa miliony ludzi, z czego większość to dzieci. Czysta woda staje się dobrem deficytowym. Jej zasoby kurczą się w zastraszającym tempie, nie tylko na świecie, ale też w Polsce. Już od kilku lat w wielu częściach kraju występują jej niedobory. Dlatego też o ten bezcenny zasób, którym wciąż obdarza nas natura, musimy się nie tylko troszczyć, ale go chronić.

- Może wreszcie powinniśmy się też nauczyć oszczędzać wodę?