Woda z ujęcia w Pałecznicy już wolna od zanieczyszczeń

Komunikat dotyczy tej części wodociągu, który zaopatruje w wodę miejscowości położone na terenie gminy Pałecznica. Ich mieszkańcy mogą używać wody bez ograniczeń. Jednocześnie PSSE wydała komunikat o warunkowej zdatności do spożycia wody w miejscowościach gminy Proszowice, zaopatrywanych z ujęcia w Pałecznicy.

- Ta decyzja wynika z faktu, że nie otrzymaliśmy jeszcze wyników badań próbek wody ze zbiorników w Teresinie –

mówi kierująca PSSE Katarzyna Bandoła.

Powodem uznania wody z Pałecznicy za niezdatną do spożycia było to, że w jej próbkach stwierdzono przekroczenia mętności, przekroczenie liczby bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ogólnej liczby mikroorganizmów. Woda mogła być używana tylko do celów gospodarczo-sanitarnych jak: spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów itp.

Tymczasem gmina Pałecznica, na terenie której znajduje się ujęcie, nie zgadzała się z decyzją Sanepidu i złożyła od niej odwołanie. W swoim stanowisku podkreśliła, że tego samego dnia została pobrana próbka wody na terenie Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach (zaopatrywanego z tego samego ujęcia) i nie stwierdzono w niej obecności bakterii i enterokoków. Gmina poinformowała też, jakie działania naprawcze podjęto ze stwierdzeniem zanieczyszczeń w wodzie.