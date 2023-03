Wody można używać, ale wyłącznie po przegotowaniu Katarzyna Hołuj

Warunkowa przydatność wody do spożycia oznacza, że trzeba ją przegotować przed użyciem slawomir mielnik / nowa trybuna opolska

Po zbadaniu kolejnych próbek wody z publicznego wodociągu w gminie Raciechowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. Oznacza to, że wody można używać, ale wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to zarówno wody używanej do celów spożywczych, jak i sanitarnych.