Wódz nadaje: Niemiecki pragmatyzm

Dążenie do gospodarczego otrząśnięcia się po pandemii COVID-19 oraz próby powrotu do równowagi życiowej sprzed zarazy, zostały niespodziewanie zakłócone przez najazd kremlowskiej dziczy na nieagresywny Kijów. Obecna sytuacja polityczno-militarna realnie sprawdziła także skuteczność i sprawność działania struktur Unii Europejskiej. W ocenie piszącego te słowa, nota, jaką można obecnie wystawić Brukseli, oscyluje w okolicach trzech podmiotów ze słynnej frazy wygłoszonej przez Sienkiewicza. Ponieważ nie chodzi o noblistę Henryka, a o jego wnuka Bartłomieja, więc siłą rzeczy jestem zmuszony do zaniechania przytoczenia jej na łamach niniejszego felietonu. Nie tylko nad Wisłą dostrzeżono słabość Wspólnoty. Nasi zachodni sąsiedzi też ją zauważyli, a ponadto dostrzegli mizerię całego nurtu lewicowo-liberalnego, gdyż notowania gabinetu kanclerza Olafa Scholza są na fali opadającej, więc można domniemywać, że wkrótce wzrośnie rola państw narodowych i da o sobie znać niemiecki pragmatyzm.