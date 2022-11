Wódz nadaje. Nieprawdziwe mity o świetności Tȟašúŋke Witkó

Przed skleceniem niniejszego tekstu uważnie prześledziłem wszystkie media z zagranicznym kapitałem założycielskim – te wydawane w języku polskim – w których pracują polscy żurnaliści. Uczyniłem to, by dowiedzieć się, co sądzą one o katastrofie niemieckiego sprzętu artyleryjskiego, który służył w ugrupowaniu wojsk ukraińskich walczących z rosyjskim agresorem?