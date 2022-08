Wódz nadaje. Oczekiwanie na lepszy czas

22 lipca świętował, bo nie szedł od pracy, a 1 sierpnia, gdy po powrocie z zakładu siorbał zupę z talerza podsuniętego przez mamę, mruczał tylko pod nosem: „Mój Boże, tyle ludzi, tyle ludzi…”. 12 października klął na dowódców spod Lenino, za to, że kazali nacierać żołnierzom jak na defiladzie, zamiast kryć się za nierównościami terenu, co zmniejszyłoby liczbę ofiar w dywizji kościuszkowskiej, a Boże Narodzenie i Wielkanoc spędzał wspólnie z teściami lub w macierzystym siole. Później, po 1989 r., Wałęsa obiecał mu, że za pół roku będzie nad Wisłą druga Japonia i tak czas płynął, a Ojciec do śmierci żył w oczekiwaniu na lepszy czas.

Oczekiwanie na lepszy czas – dla pokolenia urodzonego tuż po II Wojnie Światowej – zostało nagrodzone przez Edwarda Gierka, ale i to trwało raptem pół dekady, bo w 1976 r. wprowadzono kartki na cukier. Drugi przełom nastąpił po październiku 2015 r. i wyborczym zwycięstwie obozu Zjednoczonej Prawicy, kiedy waloryzacje emerytur stały się urealnione, a ich wnukom przyznano legendarne już dziś świadczenie 500 Plus.