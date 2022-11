Wódz nadaje. Pożółkłe gazety

Indywiduum owo niczym szczególnym się nie wyróżniło, oprócz prezentacji wybitnie szwabskiej buty, zaś ja, gdy lata temu oglądałem jego publiczne wystąpienia odnosiłem osobiste wrażenie, że odbywam podróż w czasie i przestrzeni, dzięki której wylądowałem w monachijskiej piwiarni Bürgerbräukeller, gdzieś w okolicach roku 1930. Schulz na arenie europejskiej nie błysnął, a jesienią 2017 r., podczas wyborów do Bundestagu, zamiast zostać wskrzesicielem świetności SPD stał się jej balastem i ugrupowanie owo, co prawda znalazło się w rządzie, ale jedynie jako przestawka chadeków. Po tej porażce nasz bohater porzucił stołek lidera socjaldemokratów i praktycznie przestano o nim mówić. Dlaczego więc umieściłem go na kartach niniejszego felietonu? Ano dlatego, że w przypływie szczerości człek ten powiedział coś ważnego, a mianowicie, że do 2025 r. powstaną Stany Zjednoczone Europy, w domyśle: pod egidą Niemiec. Warto czasem wrócić do historii i powetować pożółkłe gazety.