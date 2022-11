Wojciech Fibak: Porażka Igi Świątek w półfinale WTA Finals jest dla mnie szokiem

Faworyzowana Polka przegrała z reprezentantką Białorusi 2:6, 6:2, 1:6. I to Sabalenka stanie przed szansą zdobycia ostatniego trofeum w sezonie w meczu przeciwko Caroline Garcii z Francji (pojedynek odbędzie się o godz. 3 w nocy z poniedziałku na wtorek).

Fibak przyznał, że półfinałowy mecz raszynianki obejrzał z odtworzenia.

- W nocy jednak sprawdzałem kilka razy wynik. Nie dawało mi to spać. Kiedy Iga wygrała drugiego seta, to się uspokoiłem. Rano trzy razy sprawdzałem ostateczny rezultat. Nie mogłem uwierzyć, że to się stało. Po prostu szok – przyznał najlepszy polski tenisista w historii.