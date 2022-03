Wojna kosztuje i to my będziemy płacić

Dziwną sytuację teraz mamy. Niby nie jesteśmy na wojnie ale jednak trochę jesteśmy. Pod względem prawnym na wojnie nie jesteśmy, militarnie też nie, ale już politycznie, mentalnie i emocjonalnie owszem. Nie wywołaliśmy tej wojny; ona nam do niczego nie była potrzebna. Ale jest, toczy się od miesiąca z górą. I nie łudźmy się: będzie nas sporo kosztowała. Czy tego chcemy czy nie, pacyfiści i militaryści, młodzi i starzy, wyborcy prawicy i lewicy - za wojnę zapłacimy wszyscy.

Nazywam to podatkiem wojennym. Tego podatku nikt nie ustanowi i żaden urząd skarbowy nie będzie go inkasował. Pojawi się w postaci uruchomionych inwazją na Ukrainę procesach ekonomicznych, którym w zasadzie nie da się przeciwdziałać. Jeśli narzekamy na inflację, to przygotujmy się, że dalej będzie rosła. Inflacja dotyka nawet Stany Zjednoczone: w lutym osiągnęła tam prawie 8%. Janet Yellen, sekretarz Federal Reserve ostrzegła Amerykanów, że wkrótce zobaczą „jeszcze większy wpływ wojny na inflację w USA”. A przecież Stany od Ukrainy dzieli ocean i tysiące kilometrów. My jesteśmy krajem frontowym. Część inwestorów od nas się wycofa, bo widmo ryzyka i strach zawisły nad całą Europą Wschodnią.