Wojna na Ukrainie. Aktorzy "Zniewolonej" dziękują Polakom za pomocą wzruszającego filmu 16.03.22

Zniewolona to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat w Polsce. Niedawno zakończyła się emisja 3. sezonu, a każdy z odcinków oglądały ponad 2 miliony widzów. W poniedziałek aktorzy, którzy wcielali się w główne role, opublikowali na Instagramie krótki, a zarazem wzruszający film, na którym postanowili po polsku podziękować wszystkim Polakom pomagającym Ukraińcom zmuszonym do opuszczenia swojego kraju z powodu wojny.

W opisie filmu czytamy - Jedyne, co możemy zrobić dla was teraz - to podziękować. Czujemy wasze wsparcia codziennie i razem idziemy do zwycięstwa i spokoju. Niech żyje Polska.