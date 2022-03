Wojna w Ukrainie! Pomoc w Polsce! Równy dostęp do opieki medycznej dla polskich i ukraińskich pacjentów

- Przeziębienia, zatrucia, skutki wycieńczających podróży, zaostrzenia chorób przewlekłych. Wielu Ukraińców, którzy uciekając przed agresją Rosji trafili do Polski, potrzebuje pomocy medycznej. Gdzie powinni jej szukać?

- Dzięki rozwiązaniom zawartym w tzw. specustawie, Ukraińcy, którzy znaleźli w naszym kraju schronienie, mają zapewnione prawo do świadczeń medycznych na zasadach analogicznych do tych, obowiązujących ubezpieczonych w naszym kraju. W razie potrzeby, ukraińscy pacjenci - podobnie jak Polacy - mogą więc bez opłat korzystać z pomocy medyków w tych placówkach, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Otwarte są dla nich drzwi gabinetów lekarzy rodzinnych, poradni specjalistycznych, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia – także szpitali. Koszty udzielonej im pomocy pokryje NFZ z budżetu państwa, zatem nie uszczupli to puli zarezerwowanej na leczenie Polaków.

- Analogiczne zasady dotyczą także leków refundowanych?